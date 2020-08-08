Yerli otomobile işbirliği teklifi yağıyor!

Toplantıda TOGG'un Otomotiv Sanayi Derneği'ne (OSD) üyelik başvurusu yapıp yapmadığı da soruldu. OSD Başkanı'nın daha önce yönetmeliğe atıf yaparak üyeliğin garanti olmadığı şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Karakaş, şunları söyledi: "Samimi bir cevap vermek istiyorum. 2018'de ilk ziyaretlerimden birini OSD'ye yaptım. Sağolsunlar beni yönetim kurulu toplantısına davet ettiler. Bu toplantı sırasında TOGG'un üyeliği gündeme geldi. Orada da benzer bir cevap almıştım. Açıkçası yazılı bir başvuru yapmadık. Belki 10 sene sonra o derneğin isminin de değişmesi gerekebilir. Çünkü her şey dönüşüyor."