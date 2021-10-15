Yeni Zelanda'da belediyenin 23 yıllık resmi büyücüsünün işine son verildi

Christchurch Belediye Meclisi tarafından 1998 yılında 'Christchurch şehri için tanıtım çalışmalarının bir parçası olarak sihirbazlık eylemleri ve diğer sihirbazlık benzeri hizmetler sağlamak için işe alınan ve yıllık 16 bin pound maaş alan Ian Brackenbury Channell'in işine son verildi.