Yaza fit girmek isteyenler buraya!
Haziran ayı ile birlikte yaza girmiş bulunmaktayız. Peki aranızda 'Ne yapsam kilo veremiyorum, su içsem yarıyor' diyenler var mı? Ünlülerin diyetisyeni Gabriela Peacock, yaz aylarında fit görünmenin formüllerini paylaştı. İşte 7 günde karnı dümdüz yapmanın mümkün olduğunu iddia eden Peacock'un ipuçları...
Yaz ayları gittikçe yaklaşırken birçok kişi kilo vermenin yöntemlerini arıyor. Peki hem sağlıklı hem de kalıcı kilo vermek ister miydiniz? Metabolizmayı canlandırmanın ve fazla kilolardan kurtulmanın yolu bazı basit yöntemlerden geçiyor.
YAZA İNCE GİRMEK İSTEYENLER...
Hareketsizlik, beslenme düzeni, uyku, alkol, sigara gibi zararlı alışkanlıklar kilo almaya yol açıyor. Uzmanlar, yazın ince ve fit görünmek isteyenlerin önce beslenmelerine dikkat etmelerini daha sonra da haftanın 4 günü spor yapmalarını öneriyor.
ZAYIFLAMA İPUÇLARI
İşte 7 günde karnı dümdüz yapmanın formülünü açıklayan '2 Weeks to Feeling Great' ve '2 Weeks to a Younger You: Secrets to Living Longer & Feeling Fantastic' kitaplarının yazarı ünlü diyetisyen Gabriela Peacock'un zayıflama ipuçları...
EN ÖNEMLİSİ SIVI TÜKETİMİBitki çaylarının metabolizmayı hızlandırdığını vurgulayan uzman isim, sıvı tüketiminin hayatımızda son derece önemli olduğunun altını çizdi.
Sıvı tüketiminde püf noktayı paylaşan Peacock, yeşil çay da dahil olmak üzere metabolizmayı çalıştıran içeceklerin özellikle sabahın erken saatlerinde tüketilmesi gerektiğini söyledi.
Uzman, ayrıca limon ve salatalıkla karıştırılmış suyun şişkinliği ve ödemi de azaltabileceğini belirtti.
VÜCUTTA ŞİŞKİNLİK YAPIYOR
Sodyum tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini vurgulayan Peacock, vücutta şişkinliğe yol açıyor dedi.
PROTEİN AĞIRLIKLI BESLENME
Zayıflamak isteyenlere et, yoğurt, haşlanmış yumurta gibi gıdalar öneren uzman isim, protein ağırlıklı beslenmenin önemini vurguladı.
BUNLARI DİYETİNİZİ DAHİL ETMELİSİNİZ
Uzman isim, ayrıca zayıflamak isteyen kişilerin diyet listelerine kinoa, tatlı patates ve kahverengi pirinç gibi bir dizi karmaşık karbonhidratı eklemelerini tavsiye etti.
LİFLİ GIDALAR ÇOK ÖNEMLİ
Meyve ve sebze tüketiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Peacock, lifli gıdaların sindirime yardımcı olup şişkinliği önlediğini söyledi.
TEK SEFERDE TÜKETMEYİN
Gün içinde kişinin az ama sık beslenme düzeninin olması gerektiğini söyleyen uzman, "Sağlıklı atıştırmalıkların tamamını tek seferde tüketmeyin" ifadesini kullandı.
EN ÖNEMLİSİ GECE UYKUSU
Ünlülerin diyetisyeni Gabriela Peacock'a dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli unsurun ise iyi bir gece uykusu olduğunu söyledi.
ZAYIFLAMAK İSTEYENLERE ÖNEMLİ İPUÇLARI
Uzman isim, zayıflamak isteyen kişilerin sağlıklı beslenmelerinin yanı sıra düzenli spor yapmalarının da çok önemli olduğu söyledi. İşte uzman isimden zayıflamak için yararlı ipuçları...
Kilo kontrolünde en önemli faktör, sağlıklı ve dengeli beslenmektir. Meyve, sebze, tam tahıllar, protein kaynakları ve sağlıklı yağlar içeren bir beslenme düzeni benimsemek önemlidir.
Stres, depresyon aşırı yeme veyahut düzensiz beslenme alışkanlıklarına yol açabilir. Stres yönetimi teknikleri, duygusal yeme gibi olumsuz davranışları azaltabilir.
Fazla kalori alımını azaltmaya yönelik olarak yemek porsiyonlarınızı kontrol altına alabilirsiniz. Ayrıca porsiyonları küçültmek ve özellikle yavaş yemek, doygunluğunuzu hissetmenize sebep olacaktır.
Haftada en az 2 buçuk saat orta şiddette egzersiz yapmalısınız. Veyahut 75 dakika yoğun yapacağınız egzersiz, kilo kaybınızı destekleyecektir.
En önemlisinin bol bol su içmek olduğunu söyleyen uzman isim, su içererek metabolizmanın artacağını vurguladı. Sigara veya alkol tüketimi ise kilo kontrolünü olumsuz etkileyeceğinden dolayı bu alışkanlıklarınızdan kaçınmalısınız.