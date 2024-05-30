Yaza fit girmek isteyenler buraya!

Haziran ayı ile birlikte yaza girmiş bulunmaktayız. Peki aranızda 'Ne yapsam kilo veremiyorum, su içsem yarıyor' diyenler var mı? Ünlülerin diyetisyeni Gabriela Peacock, yaz aylarında fit görünmenin formüllerini paylaştı. İşte 7 günde karnı dümdüz yapmanın mümkün olduğunu iddia eden Peacock'un ipuçları...