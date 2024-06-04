Limonata keyfi!

3. Hepsi iyice ezildikten sonra süzgeçle limonata yapacağınız sürahiye süzün ve su ekleyin.

4. Şekeri de ekledikten sonra limonatanız hazır. Şeker miktarı damak zevkine göre azaltılabilir veya artırılabilir. Limonatanıza buz eklemeyi unutmayın. Afiyet olsun.