Limonata keyfi!
Haziran ayı itibariyle kavurucu sıcaklar ülkemizin dört bir yanında etkisini gösteriyor.
Havalar bu kadar ısındığına göre artık limonata içme vakti geldi.
İşte evde 15 dakikada 3 malzemeden oluşan C vitamini deposu limonata tarifi...
EV YAPIMI LİMONATA MALZEMELERİ
1 adet portakal
2 adet limon
1 su bardağı şeker
1 litre su
EV YAPIMI LİMONATA TARİFİ
1. Öncelikle limonları ve portakalları iyice yıkayın.
2. Ardından limon ve portakalları soymadan dilimleyin ve robottan geçirin.
3. Hepsi iyice ezildikten sonra süzgeçle limonata yapacağınız sürahiye süzün ve su ekleyin.
4. Şekeri de ekledikten sonra limonatanız hazır. Şeker miktarı damak zevkine göre azaltılabilir veya artırılabilir. Limonatanıza buz eklemeyi unutmayın. Afiyet olsun.