Evde bronzlaşmak ister misiniz?
Yaz geldi, şimdi sıra kışın bembeyaz tenlerini bronzlaştırmada...
Artık yazın müjdecisi bronz tenler için güneşin altında saatlerce beklemenize gerek yok. Zaten her ten için bronzlaşmakta kolay değil.
Bu yaz tüm gözler sizde olsun ister misiniz? Cevabınız 'evet' ise bu haberimiz tam da size göre.
İşte hızlı ve kızarmadan harika bir bronzluk kazanmanızı sağlayacak bronzlaşma taktikleri...
ÖLÜ DERİLER
Bronzlaşmak için öncelikle ölü derilerinizden arınmanız gerekiyor. Şezlongunuza uzanmadan önce evinizde kese veyahut peeling yardımı ile vücudunuzdaki ölü derilerden kurtulabilirsiniz. Böylece eşit ve daha hızlı bronzlaşmış olursunuz.
DOĞAL BRONZLAŞTIRICILAR
Kimyasallar uzak doğal bronzlaştırıcılar yaz aylarının kurtarıcılarıdır. Bu yağlar sayesinde hem cildinizde istediğiniz bronzluğa sahip olabilir hem de nem kaybetmemesini sağlayabilirsiniz.
Kakao yağı
Zeytinyağı
Susam yağı
Hindistan cevizi yağı
Fındık yağı
Buğday tohumu yağı
BRONZLAŞTIRICI YAĞLAR
Birçok marka bronzlaştırıcı yağ üretiyor. Ancak hepsini kullanmak veyahut deneyimlemek mümkün değil.
Bronzlaştırıcı yağ alırken dikkat etmeniz gereken en önemli detay güneş koruyucu özelliğinin olması.
Güneşe çıkmadan 20- 30 dakika önce tüm vücudunuza bronzlaştırıcı sürmeyi unutmayın.
Sürdükten sonra gönül rahatlığıyla güneşlenebilirsiniz.
EVDE BRONZLAŞMAK ÇOK BASİT
Kahvenin selülitleri azaltmakta yardımcı olduğunu biliyorduk.
Kahve ile evde oturduğunuz yerden dahi bronzlaşabilirsiniz. İşte o basit tarif...
Malzemeler;
1 fincan Türk kahvesi
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Hazırlanışı;İlk olarak belirtilen miktar kadar Türk kahvesini zeytinyağı ile macun kıvamına gelene kadar karıştıralım.
Daha sonra yüzünüz dahil olmak üzere tüm vücudunuza masaj yaparak uygulayalım. 15 dakika bekledikten sonra ılık suyla duş alabilirsiniz.
HAVUÇ İLE BRONZLAŞMAK MI?
Güneşlenmeden önce bu maskeyi deneyin deriz.
İşte havuç maskesi için ihtiyacınız olan malzemeler;
1 yemek kaşığı rendelenmiş havuç
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Hazırlanışı;Belirtilen tüm malzemeleri bir kaba alarak macun kıvamına gelene kadar karıştırın.
Daha sonra karışımı tüm vücudumuza sürelim. 20 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkanabilirsiniz.