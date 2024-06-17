Kim der 55 yaşında diye!
Hollywood'un ikonik yıldızı Jennifer Aniston'ın 55 yaşında olduğunu biliyor muydunuz?
Dünyanın en iyi dizileri arasında gösterilen Friends'de Rachel karakterine hayat veren Jennifer Aniston, başarılı projeleriyle değil aynı zamanda güzelliğiyle de çok konuşuluyor.
İşte yıllardır aynı görüntüye sahip güzel aktör Jennifer Aniston'ın gençlik sırları...
Güzel oyuncu geçmişte bir sırrını itiraf etmişti. Botoks yaptırdığını itiraf eden Aniston, bu işlemin kendisine uygun olmadığını da sözlerine eklemişti.
Hollywood'un ikonik yıldızı Jennifer Aniston, botoks yerine 'peptid aşısını' tercih ediyor. Böylece yüz, boyun ve dekolte bölgesindeki cilt yenileniyor.
PEKİ YA NASIL BESLENİYOR?
Gün içinde yoğun egzersiz yapan Aniston, sürekli olarak aralıklı oruç yapıyor.
Yüksek proteinli ve düşük karbonhidrat içeren besinler tüketen aktris, ayrıca meditasyon yapmayı tercih ediyor.
Yaşlanmanın doğal bir süreç olduğunu belirten Aniston, "sağlıklı ve mutlu" olmayı hayatında öncelik haline getiriyor.
HİÇ ESTETİĞİ VAR MI?
Aniston yıllarca yalanlamasına rağmen artık 2007 yılında burun estetiği olduğunu itiraf etti.
Oyuncu yıllar sonra burun estetiği ya da diğer adıyla rinoplasti denilen ve burun şeklini değiştirmek amacıyla yapılan operasyonu yaptırdı.
Bu operasyonu "Yaptığım en iyi şeydi" olarak tanımladı.
EN SEVMEDİĞİ ŞEY...
Oyuncu "Yaşına göre iyi görünüyorsun" ifadesinden ise nefret ediyor.
Her ne kadar iltifat olarak görünse de oyuncu "İyi görünüyorsun" demenin yeterli olduğunu düşünüyor.
"20'LERİMDEN DAHA İYİYİM"
Vogue dergisine konuşan yıldız "20'lerimde olduğumdan çok daha iyi bir fiziğe sahibim.
Hem fiziksel hem de ruhsal anlamda çok daha hissediyorum" ifadelerini kullandı.