"Yapamazsın" diyenlere aldırış etmedi

"MÜŞTERİLERİMİZİN YOĞUN İLGİSİ VE TEVECCÜHÜ VAR"



Çevresindekilerin "bu iş tutmaz" demelerine aldırmadan kararlılıkla iş yerini açtığını anlatan Bülbül, "Bir süre öncesine kadar ev hanımıydım, 6 aydır işimin başındayım. İş yeri açmak için geç bile kalmışım. Burada kadınlarla güzel ortam kurduk. Erzurum'da özelikle iş yerlerine ve sanayiye hitap ediyoruz. Hijyen ve steril ortamda yemeklerimiz tereyağlı ve tamamen kadın elinden yapılıyor. Bunlardan dolayı müşterilerimizin yoğun ilgisi ve teveccühü var. İş yerimi açarak en büyük hayalimi gerçekleştirdim." diye konuştu.