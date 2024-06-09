Yanlış diyet kansere davet!
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte hepimiz kilolarımızı dert etmeye başladık. Konu kilo vermeye gelince izlenebilecek yollar, diyet listeleri saymakla bitmiyor.
Kilo vermek ve kısa zamanda fit bir vücuda kavuşmak için sabırsız olabilirsiniz.
Hızlı kilo vermek isteyebilirsiniz anca bu süreçte hem hızlı hem de kalıcı olmasını sağlamak çok önemli.
YANLIŞ DİYET KANSERE DAVET
Uzmanlar, yağ oranı yüksek ve lif oranı düşük diyetlerin, bu tip diyetin mide-bağırsak sisteminizdeki hassas bakteri dengesini bozduğunu belirtiyor.
Bu sebeple hücrelerin daha hızlı yaşlandığının altını çizen uzmanlar, kansere karşı daha savunmasız hale getiren iltihaplanmaya yol açabileceğini belirtti.
KANSER ARTIŞ GÖSTERİYOR
Bu sebeple gençler arasında kolon ve rektum kanseri, artış gösteriyor.
EN SIK YAPILAN HATALAR
Bilinçsizce yapılan her diyet vücudumuzda kalıcı hasarlar bırakabilir. İşte diyetlerimizde en sık yaptığımız hatalar...
AKŞAM YEMEĞİ YEMEMEK
Öğünleri azaltmak denildiği gibi kilo verdirmez. Hele de akşam yemeğini es geçmek hayallerinizdeki gibi bir vücuda sahip olmanızı maalesef sağlamaz.
Öğünlerinizi atlamak sağlıksız bir davranıştır. Önemli olan akşam yemeğinizi geç saatlere bırakmamak ve kalori kontrolünü elinizde tutmanız.
SIVI DİYETİ
Tek tip beslenmek size ciddi sağlık sorunları yaşatabilir. Uzun süre sebze ve meyve suları tüketerek vitamin ve mineral alımı gerçekleştiriyor olsanız dahi protein ve yağ alımı olmadığı için kendinizi yorgun hissedebilir ve hastalanabilirsiniz.
HERKES KENDİ DİYETİNİ YAPSIN
Bir tanıdığınız diyetisyen randevusuna gider ve kendine özel bir beslenme programı hazırlatır. Bu diyeti kullanmak ne kadar doğru? Biz cevap verelim hiç doğru değil.
Bir başkası için hazırlanmış diyeti kendi beslenme programınızda uygulamak yaptığınız en büyük yanlışlardan biri olabilir.
Çünkü diyet programının kişinin klinik durumuna, yaşam tarzına, fiziksel aktivite sıklığına bağlı olarak farklılık göstermesi gerekir.
BULDUĞUNUZ HER SUYA TARÇIN VE LİMON EKLEMEK
Siz her ne kadar bulduğunuz her suya tarçın ve limon ekleyerek yağlarınızın yakılacağını zannetseniz de maalesef kötü haberi biz vereceğiz. Suya eklenen tarçın ve limonun yağ yakıcı bir etkisi yok.
KARBONHİDRATI KAPI DIŞARI ETMEK!
Kişinin özel bir sağlık sorunu yoksa kesinlikle sadece zayıflamak için hayatından karbonhidratı çıkarmamalıdır. Çünkü günlük enerji ihtiyacımızın yüzde 40-50'sini tükettiğimiz karbonhidratlardan karşılarız.
Tam tahıllı ekmek, meyveler, kuru baklagiller, süt ve süt ürünleri ve kabuklu/lifli tahıllar vücudumuza gerekli olan karbonhidratları içerir ve tüketilmesi tavsiye edilir.
Diyet yaparken asıl uzak durulması gerekenler sofra şekeri eklenmiş gıdalar, glikoz/mısır şurubu, nişasta, tatlandırılmış ve beyaz rafine un ile yapılmış gıdalardır.
YAĞSIZ BESİNLER
Diyet yaparken asıl uzak durulması gerekenler sofra şekeri eklenmiş gıdalar, glikoz/mısır şurubu, nişasta, tatlandırılmış ve beyaz rafine un ile yapılmış gıdalardır.
YEMEKLERDE YAĞ KULLANMAMAK
Sağlıklı beslenmek tüm yağları kapı dışarı etmek değildir. Sanılanın aksine zeytinyağı güçlü bir antioksidandır. Bu sebeple yemeklerimizde ve salatalarımızda sıkça kullanmalıyız.
GECE OLDU MU PUL BİBERLİ YOĞURT YEMEK
Gün boyu kendimizi tutamayıp yediğimiz her yemek geceleri bize vicdan azabı olur. Hemen yerimizden kalkar bir kase yoğurda pul biber boca ederiz.
Yoğurt içerdiği probiyotikler sayesinde bağırsak sağlığımıza iyi gelir. Pul biber ise tok tutucu bir özelliğe sahiptir. Ancak gece yemenin ekstra hiçbir artısı yok.
SPORU GÖZ ARDI ETMEK
Sporun eşlik etmediği hiçbir diyet maalesef istenildiği gibi etkili olmaz. Diyetin ekürisi kesinlikle spordur.
KOLAY KİLO VERMEYE ÇALIŞMAK
Sabırsızlıkla kilo vermek isteriz ancak ya yanlış yollara saparsak... Kilo verdirici ilaçlar, çaylar, cerrahi işlemler vb. durumlar sadece diyet ve spor eşliğinde işe yarar.
Ayrıca kilo verdirici ilaçlar kullanmadan önce çok iyi araştırılmalı. Çünkü günümüzde sadece finansal çıkarlar uğruna bu tarz ilaçlar satılmakta.