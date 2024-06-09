Yanlış diyet kansere davet!

BULDUĞUNUZ HER SUYA TARÇIN VE LİMON EKLEMEK







Siz her ne kadar bulduğunuz her suya tarçın ve limon ekleyerek yağlarınızın yakılacağını zannetseniz de maalesef kötü haberi biz vereceğiz. Suya eklenen tarçın ve limonun yağ yakıcı bir etkisi yok.