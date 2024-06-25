Oğlu kendinden de ünlü çıktı!
Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Sakar Şakir tekrarıyla hala sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başarıyor.
Canlandırdığı sarhoş karakterleriyle tanınan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Macit Flordun'un oğlunu aslında televizyonlardan biliyormuşuz.
Oğlunun da kendisi gibi ünlü olduğunu biliyor muydunuz?
İşte Sakar Şakir'in sarhoşu Macit Flordun'un oğlu görenleri ve sizin için derlediğiniz akraba ünlüler...
YILMAZ ERDOĞAN'IN KARDEŞİ MUSTAFA ERDOĞAN
KADİR İNANIR'IN YEĞENİ LEVENT İNANIR(ARICA)
ÇETİN TEKİNDOR'UN YEĞENİ AYÇA TEKİNDOR
RUTKAY AZİZ'İN KIZI RUTKAY AZİZ'İN KIZI
TARIK AKAN'IN OĞLU BARIŞ ÜREGÜL
CÜNEYT ARKIN'IN OĞLU MURAT ARKIN
SITKI AKÇATEPE VE SANATÇI LEMAN AKÇATEPE'NİN OĞLU HALİT AKÇATEPE
ALİ ŞEN'İN OĞLU ŞENER ŞEN
SADETTİN ERBİL'İN OĞLU MEHMET ALİ ERBİL
SUNA YILDIZOĞLU KIZI YASEMİN ALLEN
DİNÇER ÇEKMEZ'İN KARDEŞİ METİN ÇEKMEZ
NUBAR TERZİYAN ŞARKICI FEDON'UN DAYISIDIR
ÇETİN TEKİNDOR - ZERRİN TEKİNDOR - HİRA TEKİNDOR
HALİL KUT - BURAK KUT
HAYATİ HAMZAOĞLU - DENİZ HAMZAOĞLU
NECDET TOSUN - ERDAL TOSUN - GÜRDAL TOSUN
MUHARREM GÜRSES - ATİLLA ARCAN
CİHAN ÜNAL - TÜRKÂN ŞORAY - YAĞMUR ÜNAL
ALTAN GÖRDÜM - VAHİDE PERÇİN - ALİZE GÖRDÜM
CAHİT KAŞIKCILAR - HAKAN YUFKACIGİL
SÖNMEZ ATASOY - FADİK SEVİN ATASOY
TANJU KOREL - HÜLYA DARCAN - BERGÜZAR KOREL
RIZA KÜLEGEÇ - AYŞE ERBULAK - DAĞHAN KÜLEGEÇ
SELİM SOYDAN - HÜLYA KOÇYİĞİT - GÜLŞAH SOYDAN
FERDİ TAYFUR - NECLA NAZIR - TUĞÇE TAYFUR
SAİT ERGENÇ - HALİT ERGENÇ
ŞEVKET AVŞAR - YALÇIN AVŞAR
TÜRKER İNANOĞLU - FİLİZ AKIN - İLKER İNANOĞLU
NİLGÜN BUBİKOĞLU İLE GÜLŞEN BUBİKOĞLU KARDEŞLERİN DAYILARI ADNAN ŞENSES
YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ OYUNCUSU MACİT FLORDUN, TARDU FLORDUN'UN BABASIDIR