Yakın arkadaşları ölüm bile ayıramadı

Çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle alev alan aracı söndürürken, bir yandan ise Hyundai marka cipte bulunan 4 kişiyi araçtan çıkardı. Aracı kullanan Berkant Gürleyen ise cipte sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan ve ağır yaralanan Gürleyen’i güçlükle şoför koltuğundan çıkardı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.