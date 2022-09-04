Yaban keçileri Tunceli'ye güzellik katıyor

"Yaban hayvanlarını doğal ortamlarında görüyoruz"

Kentin yaban hayatı açısından da önemli bir yer olduğunu ifade eden Kalsen, "Burada dağlık ve ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanlarını hayvanat bahçesinde değil de doğal ortamlarında görüyoruz. Burada yaban keçisi, bozayı, kurt, tilki, tavşan, keklik ve kartal gibi çeşitli türler yaşıyor. Yaban keçileri de burada yaşayan insanlardan kaçmıyor. Çünkü bu coğrafyada yaşayanlar keçilerle ilgili kötülük düşünmüyor." dedi.