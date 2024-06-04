Western filmlerinin yıldızı 94 yaşına girdi
Dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu ve yönetmen Clint Eastwood, 1960'lı yıllarda rol aldığı filmlerle adını duyurdu.
WESTERN FİLMLERİNİN YILDIZI
Ünlü oyuncu, bir dönem herkesi etkisi altına alan Western filmlerinin son serisi olan İyi, Kötü ve Çirkin filminde rol aldı. Rolüyle hafızalara kazındı ve büyük bir başarı elde etti.
OYUNCULUKTAN SONRA YAPIMCILIK
Oyunculuk kariyerine pek çok başarılı film sığdıran usta oyuncu, 1970'li yıllardan sonra ise yönetmenliğe, yapımcılığa soyundu.
94 YAŞINA GİRDİ
Efsanevi oyuncu ve yönetmen Clint Eatswood, geçtiğimiz günlerde 94 yaşına girdi.
YENİ YAŞINI SÜRPRİZLE KUTLADI
Yeni yaşını sevdiklerinin sürprizi ile kutlayan usta oyuncu doğum günü mumlarını keyifle üfledi.