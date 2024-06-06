Vücut böyle uyarı veriyor!

UYUMAK MASUM DEĞİLDİR





Uyumak aslında insanı dinlendirmez ve zannedildiği kadar da masum değil. Hareketsiz bir yaşam tarzı vücudumuzun su tutmasının tetikleyicisidir. Uzun süre yatmak veyahut uzanmak gözlerimizde şişliği neden olur. Ancak çözümü basit, hareket edin. Rutinimize biraz hareket kattığımızda gözlerimizdeki şişlik sorun olmaktan çıkacak.