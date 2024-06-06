Vücut böyle uyarı veriyor!
Günümüzde birçok kişi ya bilgisayar başında çalışıyor ya da market alışverişi yapmaya bile üşeniyor.
Bu sebeple vücut daha az hareket ediyor ve rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. İşte modern çağın alışkanlığı hareketsizliğin vücudumuza verdiği 5 zarar
UYUMAK MASUM DEĞİLDİR
Uyumak aslında insanı dinlendirmez ve zannedildiği kadar da masum değil. Hareketsiz bir yaşam tarzı vücudumuzun su tutmasının tetikleyicisidir. Uzun süre yatmak veyahut uzanmak gözlerimizde şişliği neden olur. Ancak çözümü basit, hareket edin. Rutinimize biraz hareket kattığımızda gözlerimizdeki şişlik sorun olmaktan çıkacak.
KABIZLIĞA ÇARE HAREKET
Düzenli bağırsak hareketleri için egzersiz şart. Zamanımızın çoğunu oturarak geçirseniz yiyeceklerin kalın bağırsağınızdan geçmesi daha fazla zaman alır. Sonuç olarak vücudunuzun dışkıdan emdiği su miktarı sınırlıdır ve bu da kabızlığa neden olur. Sindirim sisteminizin verimliliğini arttırmak istiyorsanız düzenli olarak egzersiz yapmanızı öneririz.
UNUTMAK İSTEMİYORSANIZ
Sık sık dikkat dağınıklığı ve unutkanlık yaşıyorsanız vücudunuz hareket etmeniz için uyarı veriyor demektir. Bir çalışma, hareketsiz bir yaşam tarzı sürdüren kişilerin beyinlerinde medial temporal lob bölgesinde yapısal değişiklikler gösterdiğini buldu. Bu lob, bir şeyleri ezberleme yeteneğimizden sorumludur. Fiziksel egzersizin hafızayı güçlendirdiği gösterilmiştir.
DİZ AĞRILARI
Dizleriniz ağrıyorsa eğer gergin eklemlerinizi gevşetmelisiniz. Egzersiz, özellikle düşük etkili aerobik egzersizler, artrit ve osteoartrit semptomlarını hafifletebilir. Düzenli egzersiz yaptığınızda kaslarınız güçlenir ve daha esnek hale gelir.
ŞEKER İSTEĞİNİZ VARSA
Egzersiz şeker isteğiyle mükemmel bir şekilde mücadele eder. Gün içinde yeterince hareket etmek depresyonu uzak tutar.