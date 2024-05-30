Vücudunuza giren kıymığı çıkarmanın 10 farklı yolu

Patates





Bir diğer yöntem ise çiğ patatestir. Ama bu yöntemde kıymığın yarısı görünür halde olması gerekir, derine batan kıymıklar için kullanılmaz.





Nasıl uygulanır?





Çiğ patatesi yıkayıp kalın bir dilim kesin. Dilimi kıymık bölgesine yerleştirin. Kıymığın patatese batması için yavaşça patatese baskı uygulayın. Daha sonra dikkatlice patatesi kaldırıp durulayın.