Vatandaşlar ihbar etti! Parktaki ağaç altında ölü bulundu
Antalya'da Ali Kurgan (55) isimli kişi, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesindeki Büklüdere parkında ağaç altında ölü bulundu.
Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'ndeki Büklüdere Parkı'na gidenler, ağacın altında hareketsiz biri olduğunu fark edince durumu 112 Acil Servis ekibine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Ali Kurgan (55) olduğu anlaşılan kişinin öldüğünü belirledi.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kurgan'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
PARKTA ÖLEN KİŞİYE ALDIRMADAN BANKTA UYUMAYA DEVAM ETTİLER
ANTALYA'da sokakta yaşayan Ali Kungar (55), parkta ölü bulundu. Parktaki evsiz kişiler ise olaya aldırış etmeden bankta uyumaya devam etti.