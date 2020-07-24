Vatandaşlar erken saatte Ayasofya'ya akın etti

Danıştay’ın kararının ardından 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hazırlıklar ile güvenlik önlemleri kapsamında vatandaş girişine kapatıldı. Sabah namazı için gelen vatandaşlar bölgeye alınmayınca yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar sabah namazını en yakın camide kıldıktan sonra bölgeye girmek için tekrar güvenlik noktasına akın etti.