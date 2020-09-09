2020'nin son yavrularını dünyaya getirdi

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde yıl boyunca yavru bulunuyor. Ancak yeni dünyaya gelen 25 kadar kedimiz 2020 yılının son yavruları olarak dünyaya geldi. Bu yıl pandemiden dolayı çiftleştirmeyi az yaptığımız için yavru sayımızda da azalma oldu. Yavru sayımızın düşmesini de biz normal karşılıyoruz. Sağlık açısından risk oluşturmamak adına çiftleştirme sayısını da bu yıl sınırlı tuttuk."