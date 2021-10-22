10 yıl geçti, acılar halen taze

Bugün 23 Ekim 2011 depreminin 10'uncu yılı ve bizim acılarımız hala çok taze. Acılar unutulmuyor. Haftada 2 defa eşimin ve çocuklarımın olduğu Halim Hoca kabristanına gelip dua edip, teselli buluyorum. Mezarların bakımını yapıp, suluyorum. Allah hiçbir kuluna böyle acılar yaşatmasın. Bu süreçte yanımızda olan devletimizi Allah var etsin" diye konuştu.