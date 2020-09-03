'Vampir kelebek'ten sonra 'patates böceği'

‘ÇÖZÜMÜ OLMAYAN DURUMLA KARŞI KARŞIYA DEĞİLİZ’

Doç. Dr. Akıner, sorunun çözümünün olduğunu vurgulayarak, “Vatandaşlar tabi ki bölgedeki yabancı kelebekteki sıkıntıdan dolayı ‘Aynı sorunla karşı karşıya kalırız’ diye bu böceği gördüklerinde de endişe duydular. Ancak çözümü olmayan ya da bölgeyi tamamen istila edebilecek bir böcek türü değil. Yoğunluklu olarak patates ve patlıcan bitkilerinde görülüyor, yapraklarını yiyerek besleniyor. Bitkinin zayıf düşmesine sebep oluyor. Hasat kaybı yaşanıyor. İklim değişikliği ile birlikte pek çok böcek türünün var olmadığı alanlarda yaşaması ve seviyelerini artırması söz konusu. Vatandaşların bu durumda yapabileceği şey önlem almak. Bu böcekleri toplayarak imha etmek, çeşitli ilaçlama yöntemleri ile mücadele sağlanabilir.