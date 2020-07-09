İstanbul'un en riskli 4 ilçesi
Gelen son dakika haberine göre; Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü kent olan İstanbul’da Başakşehir, Bağcılar, Sultangazi ve Zeytinburnu en riskli ilçeler arasında yer alıyor. Vaka sayıları açıklanmıyor ama nüfus yoğunluğu yüksek ilçeler salgını tetikliyor
BÜYÜKÇEKMECE'DE VAKA SIFIRLANMIŞ
Haritaya göre Büyükçekmece’de koronavirüs tehdidi neredeyse sıfırlanmış.
ADALAR
Tabloyu değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yaz ayları için hedeflenen 100 vaka sayısının hayal olduğunu belirterek, “En riskli yerler kalabalık, kapalı havalandırma sisteminin olduğu alanlar. Bulaşıcılık kat sayısı bakımından İstanbul’da bağışıklanmış kişi sayısı yüzde 60’ın çok gerisinde. Tablo beklenen, hedeflenen gibi gitmiyor” dedi.
ARNAVUTKÖY
İstanbul’da kilometrekareye ortalama 2 bin 841 kişi düşerken, Güngören’de 41 bin 348, Gaziosmanpaşa’da 40 bin 996, Bahçelievler’de 35 bin 944, Bağcılar’da 32 bin 396 ve Bayrampaşa’da 30 bin 526 kişi düşüyor.İstanbulun yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi bin 142 kilometrekare ile Çatalca, en küçük ilçesi ise 7 kilometrekare ile Güngören. İstanbul’da kilometrekareye göre en az nüfusun olduğu ilçeler ise 47 kişiyle Şile, 64 kişiyle Çatalca, 225 kişiyle Silivri, 623 kişiyle Arnavutköy ve 800 kişiyle Beykoz
ATAŞEHİR
İstanbulun yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi bin 142 kilometrekare ile Çatalca, en küçük ilçesi ise 7 kilometrekare ile Güngören. İstanbul’da kilometrekareye göre en az nüfusun olduğu ilçeler ise 47 kişiyle Şile, 64 kişiyle Çatalca, 225 kişiyle Silivri, 623 kişiyle Arnavutköy ve 800 kişiyle Beykoz.
AVCILAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYKOZ
BEYLİKDÜZÜ
BEYOĞLU
ÇATALCA
ÇEKMEKÖY
ESENLER
ESENYURT
EYÜPSULTAN
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
GÜNGÖREN
KADIKÖY
KAĞITHANE
KARTAL
KÜÇÜKÇEKMECE
MALTEPE
PENDİK
SANCAKTEPE
SARIYER
SİLİVRİ
SULTANBEYLİ
SULTANGAZİ
ŞİLE
ŞİŞLİ
TUZLA
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR
ZEYTİNBURNU