İstanbul'un en riskli 4 ilçesi

ARNAVUTKÖY

İstanbul’da kilometrekareye ortalama 2 bin 841 kişi düşerken, Güngören’de 41 bin 348, Gaziosmanpaşa’da 40 bin 996, Bahçelievler’de 35 bin 944, Bağcılar’da 32 bin 396 ve Bayrampaşa’da 30 bin 526 kişi düşüyor.İstanbulun yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi bin 142 kilometrekare ile Çatalca, en küçük ilçesi ise 7 kilometrekare ile Güngören. İstanbul’da kilometrekareye göre en az nüfusun olduğu ilçeler ise 47 kişiyle Şile, 64 kişiyle Çatalca, 225 kişiyle Silivri, 623 kişiyle Arnavutköy ve 800 kişiyle Beykoz