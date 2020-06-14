Uzungöl bu projeyle eski haline kavuşacak!

Uzungöl’ün merkezinde dönüşüm projesi

Öte yandan son olarak dün Trabzon, Rize ve Gümüşhane illerinde bakanlığı ile ilgili projeleri takip için bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Uzungöl’de yapacakları çalışmalar ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Murat Kurum "Ülkemize gelen herkesin gelip görmek istediği bir Uzungölümüz var. Bu çerçevede hem kaçak yapılaşmayla mücadele hem de Uzungöl’deki, Ayderimizdeki, Türkiyemizdeki doğal olan güzel olan korunması gereken tüm alanları korumaya gayret gösteriyoruz.