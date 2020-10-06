Uzmanlardan korkutan İstanbul uyarısı: Acil eyleme geçilmeli, 70-80 günlük su kaldı

“Bu günler aslında su yılının başlangıcı. Su yılı 1 Ekim’de başlıyor, 30 Eylül’de bitiyor. Geçen kış da su yılı açısından yağışlar çok bol değildi. Yaz ayları ve bahar aylarında çok kuvvetli yağışlar almadık. Sel oluşturacak yağışlar meydana geldi. Özellikle Karadeniz’deki sel olayları, Akdeniz’de olan hortum olayları gibi meteorolojik karakterli afetler daha fazla oldu. Yakın zamanda da zaten İstanbul ve çevresinde kuvvetli dolu yağışları gördük. Yer yer bu dolular ceviz büyüklüğüne kadar ulaştı ki bundan 3 yıl kadar önce neredeyse beyzbol topu büyüklüğü kadar dolu taneleri oluşmuştu. Bu seneki yağışları göz önüne aldığımızda, yaz ayları oldukça kurak geçti. Sadece Haziran biraz yağış ortalamalarının üzerine çıktı. Ama Temmuz, Ağustos’ta yağışlar mevsim normali değerlerinin çok daha altında oldu. Eylül’de biraz daha yağış olur ihtimali hesaplanıyordu ama Eylül’ün de çok yağışlı geçtiğini söylemek mümkün değil. Normalde Eylül ayının yağış ortalaması 65 kilogram ama şu anda İstanbul’da ölçtüğümüz değerler 22 kilogram yani 3’te 1 oranında yağış düşmüş vaziyette.”