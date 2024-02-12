Uzaydaki 'Tuz Gölü bitkisi deneyi'nin sonuçları paylaşıldı! İşte sonuçlar

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında önemli projeleri gerçeğe dönüştürdüğünü aktaran Budak, şunları kaydetti:





"Türk milletinin gurur kaynağı olan Gezeravcı, insanlı ilk uzay görevine ve Türk uzay bilim misyonuna imza atarak, ülkemiz tarihinde yeni bir sayfa açılmasına öncülük etti. Gezeravcı, 21 gün süren görev boyunca Türk bilim insanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deney gerçekleştirdi. Ege Üniversitesi olarak ülkemize örnek olan bilim ve teknoloji öncelikli ekosistemimizi daha da güçlendirip, bilim ve teknolojide en ileri seviyeyi yakalamak, Türkiye Yüzyıl'ını Türk bilim yüzyılı yapmak için daha çok çalışacağız."