Uyuşturucu bağımlıların mekanı olmuştu: 6 asırlık hamama restorasyon

'RESTORASYON PROJESİ BİTMEK ÜZERE'

Hamamın Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesine alınmasının ardından restorasyon çalışmaları için hemen işlemlere başladıklarını söyleyen Bölge Müdürü Güneren, "Hamamla ilgili restorasyon faaliyetine başlamak için ilk adımımızı attık. Bu kapsamda hamamın rölöve, restorasyon ve restitüsyon projeleri mevcut değildi, bu projelerin temini ile ilgili süreç başlattık. Çok önemli ve nitelikli bir hamam. Hem şehir merkezinde hem de Kapıkule yolunda bulunan bir hamam. Tunca Nehri'ne de sınırı olduğu için yapılan seddenin bir kısmı hamamın bir bölümünden geçmiş. Aynı zamanda yanında aktif olarak da kullanılan bir yol mevcut. Tüm bunları da dikkate alarak bir projelendirme süreci içindeyiz. Hali hazırda rölöve ve restitüsyon projeleri, koruma kurulu tarafından onaylandı, restorasyon projemizde de ufak tefek tadilatlar kaldı" dedi.