Ustası uyardı... Dikkat! Aracınızdaki bu arıza can kayıplarına neden olabilir

Geçen haftalarda Kartal oto pazarına götürdüğümüz Honda Civic Sedan’ı bugün yetkili servise götürerek 30.000 km bakımını deneyimledik. Honda Civic Sedan bakımında en çok öne çıkan lastiklerin ve yürüyen aksamın bakımına özellikle dikkat edilmesi oldu. Otomobilin pek çok yerinde meydana gelen arızanın insanları yolda bırakacağını belirten yetkili, Özellikle lastikler ve yürüyen aksam kontrolüne dikkat ediyoruz. Motorda bir arıza seni yolun kenarına çektirir, yürüyen aksamda ve lastikte çıkacak arıza kazalara, can kayıplarına neden olabilir’ uyarısında bulundu.