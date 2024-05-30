Şener Şen, reklam yüzü oldu

"İYİ BİR ŞEY YAPMANIN HEYECANIYLA KABUL ETTİM"

Kendisini de ilgilendiren bir sektördeki markanın reklam yüzü olduğuna işaret eden Şen, şunları kaydetti:



"Yollar, araba ve benzin istasyonu benim hayatımın içinde. İyi bir şey yapmanın heyecanıyla kabul ettim.

