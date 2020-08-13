Üsküdar'da feci kaza! Aydınlatma direğine çarpan otomobil alev alev yandı

"ARABADA ÜÇ YA DA DÖRT KİŞİ VARDI"

Diğer görgü tanığı Emirhan Koç da, "Biz buradan döndük, araç hafif şekilde yanıyordu. Ambulansı ve itfaiyeyi aradık. Sonra alev birden büyüdü. Arabada üç ya da dört kişi vardı" diye konuştu.

Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattı.