Unutkanlığa deva beyne şifa!
Unutkanlığa deva beyne şifa! Baharatların sadece yemeklere lezzet vermediğini biliyor muydunuz?
Baharatların sağlığımız da etkili rolleri var. Özellikle baharatların içeriğinde bulunan doğal bileşikler ve antioksidanlar çeşitli sağlık problemlerine adeta şifa oluyor.
Unutkanlık birçoğumuzun başına gelen bir sorun. Hele yaş ilerlediği zaman karşılaşma olasılığımız daha artıyor.
Ancak çeşitli sebeplere bağlı gelişen unutkanlık için çeşitli yardımcı besinler var.
Özellikle baharatlar... İşte beyin sağlığına ve unutkanlığa iyi gelen 5 baharat...
KARABİBER
Karabiber, içeriğinde bulunan biyoaktif bileşenleriyle tanınır.
Ayrıca antioksidan özellikleriyle de vücut hücrelerini zararlı etkilerden koruyan bir özelliğe sahip. Bu sebeple; kanser, kalp hastalıkları ve erken yaşlanma gibi durumların önlenmesine yardımcı olur.
TARÇIN
Tarçın içerdiği yüksek antioksidan sayesinde vücudu zararlı etkenlerden korumasıyla bilinir.
Tarçın aynı zamanda anti-enflamatuar özelliklere de sahip. Bu özellikleri sayesinde romatizmal hastalıklar gibi inflamatuar durumların yönetimine destek olabilir.
ZENCEFİL
Zencefilin en önemli özelliği içerdiği antioksidan açısında güçlü olması. . Zencefil, ayrıca içerisinde anti-enflamatuar özellikleri de barındırıyor.
Bu özellikleri sayesinde eklem hastalıklarının semptomlarını hafifletebiliyor ve genel olarak vücuttaki iltihaplanmanın yok olmasında da etkili olabiliyor.
HİNDİSTAN CEVİZİ
Kilo kontrolü ve yağ yakımına destek olan Hindistan cevizi yağı ayrıca hafızaya da çok iyi gelir. Hindistan cevizi yağı, yüksek lif içeriğiyle sindirim sistemi sağlığını da destekliyor.
Ayrıca bu yağ, lif sindirime yardımcı olduğu gibi bağırsak hareketlerini de düzenler. Böylece kabızlık gibi sindirim sorunlarını azaltabilir.
ZERDEÇAL
Zerdeçal, içerdiği güçlü antioksidan ve anti-enflamatuar bileşiklerle sağlık açısından birçok fayda sağlar.
Zerdeçalın içerisinde bulunan Kurkumin adlı bileşik, güçlü antioksidan özelliklere sahiptir. Bu sebeple vücuda çok faydalı olan zerdeçalı yemeklerimizde kullanmamızda fayda var.