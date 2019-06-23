Ünlüler oylarını kullandı

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, oyunu Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokulunda kullandı. Mührü oy pusulasında biraz taşan Minik Serçe, sandık görevlilerine “Başıma bir iş gelmeyecek değil mi?” diye sordu. Görevliler de “Diğer partiye sıçramadıysa bir şey olmaz” dedi. Okulda bulunan gazetecilere günaydın diyen Aksu, cevap alamayınca esprili bir şekilde “Günaydın diyorum cevap alamıyorum, suratıma bakıyorsunuz” diyerek sitem etti. Minik serçe, okulda kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmedi. Okuldaki çocuklarla da sohbet eden Aksu’nun oldukça neşeli olduğu gözlendi. Aksu'nun oy pusulasını aldığı sırada sandık görevlilerine “Şurada herkesin içinde basıverem mi?” diyerek espri yapması sınıftakileri güldürdü. Mührü oy pusulasında biraz taşan Minik Serçe sandık görevlilerine, “Başıma bir iş gelmeyecek değil mi?” diye sordu. Görevliler de “Diğer partiye sıçramadıysa bir şey olmaz” dedi.