Ünlü doktordan şaşırtan paylaşım
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Yaptığı operasyonlarla sosyal medyada adından söz ettirmeyi başaran doktor Sandra Lee, yine bir ilke imza attı. Sırtındaki şişlik nedeniyle kendisine başvuran hastaya ait tüm görüntüleri ile paylaşan Lee herkesi şaşırtmayı başardı.
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