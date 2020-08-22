Uzun namlulu silahlarla hırsızlık ihbarı polisi alarma geçirdi
Ümraniye’de hırsızlık yapmak için bir iş yerine uzun namlulu silahlar ile girdiği iddia edildi. Bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Şüpheliler için polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Hırsızların teslim olması için "teslim ol" çağrısında bulunuldu. Özel Hareket Polislerinin desteğiyle içeri girdi.
Olay, Ümraniye Esenkent Mahallesi Ersever Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.
İddiaya göre uzun namlu silahlarla iş yerini soymak üzere hırsızların iş yerini girdiği ihbarı geldi. İş yerinin çevresi polis ekiplerince sarıldı.
Teslim ol çağrıları yapılarak anonslar yapıldı.Çevre güvenliğini ön planda tutan ekipler Özel Hareket Polislerinin desteğiyle kapıyı kırarak içeri girdi.
çeri giren ekipler metal kalıp dökümü yapan iş yerinde hırsızların olmadığını tespit etti.
Geniş çaplı çalışma sonrası ekipleri dağıldı.