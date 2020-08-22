Uzun namlulu silahlarla hırsızlık ihbarı polisi alarma geçirdi

Ümraniye’de hırsızlık yapmak için bir iş yerine uzun namlulu silahlar ile girdiği iddia edildi. Bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Şüpheliler için polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Hırsızların teslim olması için "teslim ol" çağrısında bulunuldu. Özel Hareket Polislerinin desteğiyle içeri girdi.