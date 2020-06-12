Ulukışla'da Meydan Yaylası temizlendi

Şahin, "Bir süre önce medyaya yansıyan Meydan Yaylası'nda bulunan çöpler ekiplerimiz tarafından temizlendi, ayrıca ek olarak üç adet çöp konteyneri konuldu. Vatandaşlarımızı, yaylamızı daha temiz kullanmaya davet ediyor, saygılar sunuyoruz. Lütfen doğamızı koruyalım" dedi.