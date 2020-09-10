Ukrayna'da muz yüklü konteynerde bulundu! Değeri tam 17 milyon dolar

Ukrayna'nın Odesa ilinde 100 paket halinde 112 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun Ekvador Cumhuriyeti'nden Ukrayna'ya getirildiği ve piyasa değerinin 17 milyon dolardan fazla olduğu belirtildi.