Ukrayna Savaş Günlükleri'ndan büyük başarı! New York'tan ödülle döndü
TRT World tarafından hazırlanan ödüllü belgesel serisi "Off the Grid"in Ukrayna'da çekilen "Ukraine Wartime Diaries" (Ukrayna Savaş Günlükleri) bölümü, 44. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde başarıya imza attı.
Yapım, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Emmy Ödülleri'ne layık görüldü.
Emmy Ödülleri'nde "Haber ve Güncel Olaylar" kategorisinde binlerce eser arasından ödüle değer görüldü.
Ödülü alan oyuncular ve yapım ekibinin mutluluğu yüzüne yansıdı.