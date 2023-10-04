İnsansız hava aracı birlikleri
Ukrayna Ordusu'nun 28. Tugayı'na ait bir insansız hava aracı (drone) biriminin üyeleri, Donetsk bölgesindeki Kurdyumivka Şehri yakınlarındaki ön cephedeki düşman mevzilerini araştırma görevini titizlikle yürütüyor.
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Ukrayna Ordusu'nun 28. Tugayı'na ait bir insansız hava aracı (drone) biriminin üyeleri, Donetsk bölgesindeki Kurdyumivka Şehri yakınlarındaki ön cephedeki düşman mevzilerini araştırma görevini titizlikle yürütüyor.