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MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Uçuşta testi pozitif çıkan kadın, uçak tuvaletinde 5 saat geçirdi
Bakan Varank böyle seslendi: KOSGEB ve TÜBİTAK emrinize amade
Ukkaşe Türbesi'nde restorasyonu tamamlandı
Merkez Bankası üçüncü döviz müdahalesinin büyüklüğünü açıkladı
Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Altından Türk lirası mevduata dönüşümde stopaj sıfırlandı
Kılıçdaroğlu'na zor soru: TÜSİAD'ı bassana
PKK camileri cephaneliğe çevirdi!
Beyoğlu'nda korkunç yangın! Pencereden atlayarak kurtuldular
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu kurumlarına 1163 personel alınacak
Putin Biden'ı uyardı: İlişkileri koparırız
Asgari ücret zammı ile ilgili flaş detay!
Bu savaş uçağı ABD'nin başını ağrıtacak!
Kuvvetli sağanak uyarısı geldi!
Dünya devleri rotayı Türkiye'ye çevirdi
Uzayda mahsur kaldı
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Diva'ya baklavadan çam ağacı
Uzun saatler çalışmam
Omicron agresif şekilde ilerliyor
Yılbaşı sofrasında hangi tatlı, kaç kalori!
Göz migreni erkeklerde daha çok görülüyor
Çocukta ağız ve göz kızarıklığı MIS-C belirtisi

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Ukkaşe Türbesi'nde restorasyonu tamamlandı