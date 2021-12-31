Ukkaşe Türbesi'nde restorasyonu tamamlandı

"Beton binalar yıkıldı. Toplam 17 dükkan, kafeterya, otopark var. Engelli, yaşlı vatandaşlarımız da düşünülerek organize edilmiştir. Aşevi, kesimhaneler, adaklık için ahırlar dahi düşünülüp böyle bir kompleks oluşturulmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı mahiyetinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Bu eserin gerçekleşmesi için öncelikle yöre halkının ihtiyaçları düşünülmüştür. Yıllık 300 bin ziyaretçinin gelmesi hedeflenmektedir. Koruma kuruluyla beraber buradaki camimizin ve türbemizin dış katmanının yıkılmasına, türbemizin içerisindeki mevcut kısmın yüzeyinin temizlenmesine karar verilmiş ve sıvası yapılmıştır. Tamamı taştan oluşan 400 kişilik bir cami yeniden oluşturuldu. Burası Ashab-ı Kiram'ın yer aldığı noktalardan biri. Kilis, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Osmaniye'den gelen insanlar açısından, inanç turizmi açısından önemli durak noktası. Gaziantep'teki de kültür turizmi açısından başlangıç noktamız. O yüzden burası çok önemli."