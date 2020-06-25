"Uçan kale"ye sürpriz ziyaret!

Vali Günaydın ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da katıldığı ve kentteki yatırımların ele alındığı brifingde, hazır olan havalimanı terminali binasının yenilenmesi, Ankara-Sivas YHT hattının Yerköy'den Kayseri'ye yeni bir hatla ulaştırılması projeleri ile yeni bir lojistik merkezi ve Nevşehir-Kayseri otoyolunun yenilenmesi hususlarının da ele alındığı öğrenildi.