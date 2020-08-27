Tuzla'da Formula 1 heyecanı!

“YARIŞLARIN TEKRAR BAŞLAYACAK OLMASI BİZİ HEYECANLANDIRIYOR”

İstanbul Park’a çok kısa bir mesafede bir market işleten Osman Karagöz, satışların artacağını öngördüklerini söyledi. Karagöz, “Yani şu anda işlerimiz yarış esnasında yarışın olduğu durumdan çok çok aşağıda. Kasım ayı da buranın en ölü dönemi. Kasım ayında burada yarış olması, bu bölge için çok iyi olacak. Bizim işler için de çok iyi olacak. Satışlarımızın artacağını öngörüyoruz. Bu ara çok kötü olmuştu bizim için. Tekrardan heyecanlandırdı bu durum bizi. Bu bölge için gerçekten sevindirici bir haber. Sonuçta ülke için, ekonomik için, çark için çok güzel ve bizim için gurur verici bir olay” dedi.