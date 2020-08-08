Tuz Gölü'nde gün batımı turistlerin ilgi odağı oldu
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Tuz Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Gölün üzerinde güneşin batışını izleyen ziyaretçiler, güzel manzaranın tadını çıkarıyor.
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Tuz Gölü, yıl içinde kırmızı ve pembe tonlara da bürünüyor.
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Tuz Gölü'nün değişmeyen rengi ise gün batımındaki büyüleyici kızıllığı. Akdeniz Havzası'nda en büyük flamingo kolonisine ev sahipliği yapan Tuz Gölü'nde, flamingoların uçuşları gün batımına ayrı bir güzellik katıyor.
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