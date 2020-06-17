Tuz Gölü'nde yüzlerce flamingo telef oldu

Bir başka vatandaş ise "Aksaray’ın Eskil ilçesinde Tuz Gölü'nde her sene on binlerce flamingo geliyor bu bölgeye. Fakat maalesef bir kısmı burada bilinmeyen sebeplerden dolayı ölüyor. Bu bizim doğamızın güzelliklerinden birisi olan flamingoların daha uzun süre, daha fazla yaşaması, çevremizin ve doğamızın geleceği için çok önemli. Biz buradan doğaseverlerden ve yetkililerden bu konuya çözüm bulunmasını ve flamingoların ölüm oranlarının en aza indirilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.