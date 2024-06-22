Türkler eskiden ne giyerlerdi
Türk toplumunun özelliklerini, yaşayışını yansıtan geleneksel Türk giysileri il il sıralandı. Yaşanan yörenin kültürü ve şartlarına göre şekillenen kıyafetlerde o detaylar dikkat çekti. İşte Düğünlerde, festivallerde, bayramlarda, gündelik hayatta giyim-kuşam konusunda farklılıklar olsa da ortak motifler ve desenlere sahip Türk giysileri...
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