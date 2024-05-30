Türkiye'ye kavurucu sıcaklar geliyor!
Meteoroloji sitesi Hava Forum, sosyal medya hesabında Afrika sıcaklıklarının Türkiye'ye giriş yaptığını duyurdu.
Hafta sonu 70 şehirde hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde olacağının altını çizen Hava Forum, "Hoşgeldin Afrika" notuyla paylaşım yaptı.
Bir sıcak bir soğuk... Bu havalarda ne giyeceğimiz konusunda hepimizin kafamız karışık.
AFRİKA SICAKLARI
Ceket aldığımızda terlediğimiz, almadığımız da üşüdüğümüz bu havalar yerini Afrika sıcaklarına bırakacak.
Afrika üzerinden gelen yeni sıcaklık dalgasının yurdumuza önemli bir etki yaratması bekleniyordu.
"HOŞ GELDİN AFRİKA"
Meteoroloji sitesi olan Hava Forum, Türkiye'de etkili olması beklenen sistem hakkındaki ayrıntıları sosyal medya paylaşımında, "Afrika, yurdumuza giriş yaptı. Hafta sonu 70 şehir 30'lu değerlere çıkacak. Terleme dönemi başlıyor. Hoş geldin Afrika..." notu ile duyurdu.