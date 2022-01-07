Türkiye'nin yüz ölçümünü değiştiren proje!

Havalimanının bölgenin ticaretine çok ciddi katkı yapacağını söyleyen Karamehmetoğlu, "Rize ve Artvin için çok önemli bir ihtiyaçtı. Bölgemiz için ciddi bir altyapı tesisine kavuşuyoruz. Ne kadar altyapı o kadar iş, aş, çekim merkezi demek. Bizim için çok önemli bir cazibe merkezi. Havalimanı altyapı imkanları ile birlikte en büyük kargo uçaklarının, yolcu uçaklarının inip kalkabileceği uluslararası bir havalimanı şeklinde planlandı. İlimizin, bölgemizin ticaretine çok ciddi anlamda katkılar yapacak. Özellikle kargo uçaklarıyla birlikte ihracatımız bu bölgeden ciddi anlamda artacak. Biz de istiyoruz ki havaalanının getireceği nimetlerden ilimiz, bölgemiz insanı istifade etsin. O yönde çabalarımız var inşallah umduğumuzu bulacağız" diye konuştu.