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Türkiye'nin ilk uzay misyonuna ilişkin mesajlar
Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı... Tarihi anlar kayıt altına alındı
İlk Türk astronot Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü "İstikbal göklerdedir" oldu
13 ilde bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı
İletişim Başkanı Altun: Yolun açık olsun Alper Gezeravcı
Alper Gezeravcı ilk Türk astronot unvanını aldı

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Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı... Tarihi anlar kayıt altına alındı

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