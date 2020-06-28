Türkiye'nin Otomobili'ne büyük ilgi: Tüm üretime talibiz

Intercity'nin yerli otomobili bu miktarda almasıyla sektördeki diğer şirketlerin de bu alana yöneleceklerini söyleyen Vural Ak, "Bize göre yıllık üretim adedi olan 175 bin çok az. Bireysel alıcıların ilgisini var. Buna bir de bizim gibi kurumsal alıcılar da eklenirse üretim adedinin daha fazla olması gerekeceği ortaya çıkar" diye konuştu.