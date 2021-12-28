Türkiye'nin ikincisi olacak

"Çalışmalarda karadan ve denizden yapılan dolguyla toplam 100 milyon ton genel saha dolgusu tamamlandı. İnşaat saha imalatında ise yüzde 98,86'ya ulaşıldı. Havalimanında toplamda 2 milyon 800 bin metrekarelik dolgu imalatı bulunuyor. Pistte ise konkase dolgu, alt temel, bitümlü temel ve binder imalatları tamamlanırken, taş mastik asfalt (TMA) tabakasının 2 bin 800 metresi tamamlandı. Apron ve taksi yolunda konkase dolgu ve alt temel imalatları tamamlanırken, apronda zayıf ve kaliteli beton imalatları, taksi yolunda ise bitümlü temel, binder ve TMA tabakalarının imalatları tamamlandı. Havalimanında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait apron ve taksi yolunda konkase dolgu ve alt temel imalatları sona ererken, apron ve taksi yolunda imalatlar gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait apron ve taksi yolunda konkase dolgu ve alt temel ve uzunluğu 4550 metre olan kronman duvarı imalatı tamamlandı."