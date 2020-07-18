Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardımlar Venezuella'ya ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Covid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Venezuella’ya indi. Uçağımızı Venezuella Dışişleri Bakanı Jorge Arreazave ve Büyükelçimiz Şevki Mütevellioğlu karşıladı.