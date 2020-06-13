Türkiye'nin en uzunu: Hazırlıklar tamam!

Bununla birlikte tatil anlayışımız da değişiyor. Burada da sosyal mesafeyi gözeterek bir tatil yapmanın sağlığımız açısında önemli unsur olduğu bilim adamları tarafından belirtiliyor. Ben Karacabey Belediye sınırları içinde Yeniköy Boğaz olarak tabir edilen sahillerin uzunluğuna vurgu yapabilmek için merkezden longoz ormanlarına doğru kumun üzerinden tam 13 kilometre yürüyüş yaptım.