Türkiye'nin en büyük projesinde geri sayım başladı!

İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşürecek ve 10 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'nin en büyük projesi olan İstanbul İzmir otobanında sona gelindi. 29 Ekim'de açılması planlanan dev proje, çalışmaların beklenenden önce tamamlanmasıyla Kurban Bayramı öncesi 8 Ağustos'ta açılacak. Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, otoyol inşaatındaki son durumu yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. /İHA