Türkiye'nin çekirdeksiz üzümün merkezinde görsel şölen!

Yıllık 1 milyon 500 bin ton üzüm rekoltesiyle Türkiye'nin kurutmalık üzüm üretiminin yüzde 85'inin, yaş üzüm üretiminin ise yüzde 20'sinin gerçekleştirildiği ovalardaki sergilerde ise kurutma mesaisi devam ediyor.